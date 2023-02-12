Билялетдинов: «Жирков многого достиг карьеры»

Известный российский полузащитник Юрий Жирков объявил о завершении футбольной карьеры, и его бывший коллега по российской сборной Динияр Билялетдинов высоко ценит его достижения на зеленом поле. По словам Билялетдинова, своей карьерой Жирков доказал свой высокий професионализм, также Динияр считает немаловажным легкий, открытый характер Жиркова.

- Юра - хороший профессиональный человек, в общении очень легкий, очень много чего достиг в карьере. Бывали травмы, бывали разные моменты, но то, что оставил след в нашей памяти, - безусловно, - цитирует бывшего футболиста новостное агентство ТАСС.