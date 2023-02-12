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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лепёхин уверен в том, что Дзюба будет полезным

12 Февраля 2023 • 22:27 Комментировать

Артём Дзюба стал игроком московского «Локомотива», который ведет борьбу за выживание в российской Премьер-лиге. Бывший футболист питерского «Зенита» - клуба, за который Дзюба также выступал в прошлом, Константин Лепехин, уверен в том, что Артем будет полезен своему новому клубу, несмотря на преклонный уже по футбольным меркам возраст, а также неудачный опыт в Турции.

- Я считаю, Дзюба с его качествами может приносить пользу в РПЛ. Ему, может, какой‑то большой работы на поле не нужно делать, но в штрафной площадке он очень опасен. Он все выигрывал. Если у него это осталось, он, конечно, принесет пользу «Локомотиву», - цитирует экс-игрока «РБ Спорт». 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Константин Лепёхин
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