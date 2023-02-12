Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Назван самый дорогой трансфер вратаря из бывшего СССР

12 Февраля 2023 • 22:07 Комментировать

Портал Transfermarkt подготовил рейтинг самых дорогостоящих трансферов голкиперов из постсоветского пространства. На первом месте – украинец Андрей Лунин и его переход в мадридский «Реал» в 2018 году, сумма сделки между луганской «Зарёй» и мадридским «Реалом» составила 8,5 млн евро.

На втором месте идёт внутрироссийский трансфер – это переход Владимира Габулова в 2013 году из «Анжи» в московское «Динамо» за 7 млн евро. Что любопытно, на третьем месте тоже расположился Габулов, который перешёл в 2011 году из «Динамо» - в «Анжи», но за 4 млн евро.

На четвёртой строчке рейтинга уроженец Тольятти Станислав Крицюк и его переход из «Браги» в «Краснодар» в сезоне-2016/17, сумма трансфера составила также 4 млн евро.

А на пятом месте расположился самый необычный представитель рейтинга - эстонец Март Поом, который в 2003 году перешёл из «Дерби Каунти» в «Сандерленд» за 3,75 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Анжи Краснодар Брага Заря Динамо Москва Владимир Габулов Дерби Каунти Станислав Крицюк Андрей Лунин Март Поом
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Февраля
23:17 · Россия. Премьер-лига
Бородюк: «Жирков - сильная личность»
22:58 · Россия. Премьер-лига
Пресс-служба российской сборной поблагодарила Жиркова
22:45 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: «Жирков многого достиг карьеры»
22:27 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин уверен в том, что Дзюба будет полезным
22:07 · Россия. Премьер-лига
Назван самый дорогой трансфер вратаря из бывшего СССР
21:54 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Жирков реализовал себя в карьере»
21:49 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Зенит» обязан отступиться 1
20:48 · Россия. Премьер-лига
Сёмин назвал главную интригу второй части РПЛ
20:21 · Россия. Премьер-лига
Владимир Пресняков-старший: Когда Дзюба будет выходить на поле, «Локомотив» будет играть вдесятером
19:58 · Россия. Премьер-лига
​Олусегун объяснил, почему ему не нравятся русские девушки
19:48 · Россия. Премьер-лига
Бывший вратарь ЦСКА Гончаров признался, что симпатизирует игре Сафонова
19:04 · Россия. Премьер-лига
Агент Шпилёвский: «Хотел бы от всей души пожелать Кержакову хорошего старта в «Кармиотиссе»
18:47 · Россия. Премьер-лига
Гацкан: «Не могу сказать, что место «Ростова» в турнирной таблице не по делу»
18:33 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Зенита» Горшков надеется, что в борьбе за чемпионство в РПЛ появится интрига
18:33 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» обыграл «Урал», Дзюба не забивал
Все новости
Рекомендуем