Назван самый дорогой трансфер вратаря из бывшего СССР

Портал Transfermarkt подготовил рейтинг самых дорогостоящих трансферов голкиперов из постсоветского пространства. На первом месте – украинец Андрей Лунин и его переход в мадридский «Реал» в 2018 году, сумма сделки между луганской «Зарёй» и мадридским «Реалом» составила 8,5 млн евро.

На втором месте идёт внутрироссийский трансфер – это переход Владимира Габулова в 2013 году из «Анжи» в московское «Динамо» за 7 млн евро. Что любопытно, на третьем месте тоже расположился Габулов, который перешёл в 2011 году из «Динамо» - в «Анжи», но за 4 млн евро.

На четвёртой строчке рейтинга уроженец Тольятти Станислав Крицюк и его переход из «Браги» в «Краснодар» в сезоне-2016/17, сумма трансфера составила также 4 млн евро.

А на пятом месте расположился самый необычный представитель рейтинга - эстонец Март Поом, который в 2003 году перешёл из «Дерби Каунти» в «Сандерленд» за 3,75 млн евро.