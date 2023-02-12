Юран: «Жирков реализовал себя в карьере»

Бывший нападающий московского «Спартака» и российской сборной Сергей Юран поделился своим мнением об окончании карьеры Юрия Жиркова - одного из лучших игроков в современной эпохе российского футбола. По словам Юрана, послужной список Жиркова говорит сам за себя - футболист провел насыщенную и успешную карьеру, «реализовав себя», как уточнил Юран.

- Юрий Жирков хорошо себя реализовал в карьере, ведь он играл за ведущие клубы — «Челси», ЦСКА, «Зенит», стабильно играл в составе сборной России. «Челси» — показатель. Значит, был хороший уровень, - цитирует слова Сергея Юрана Sport24.