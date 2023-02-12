Кавазашвили: «Зенит» обязан отступиться

Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о главных интригах второй части Российской премьер-лиги.

Ветеран отметил, что основным ожиданием станет противостояние «Зенита» и «Спартака» в борьбе за чемпионство, а вторым - это появление Артёма Дзюбы и Игоря Смольникова в составе «Локомотива».

Экс-вратарь отметил, что команда с берегов Невы должна оступиться, а «красно-белые» смогли сохранить всех своих лидеров.

«Зенит» сегодня получил пополнение: футболисты должны войти, понять дух «Зенита» и войти в струю, чтобы составить конкуренцию игрокам основного состава. Им надо ещё искать себя», - заявил Кавазашвили в разговоре с «Чемпионатом».

Напомним, что «Зенит» после 17 туров опережает «Спартак» на шесть очков.