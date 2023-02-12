Сёмин назвал главную интригу второй части РПЛ

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о главной интриге второй части Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что наиболее интересной для него станет борьба за чемпионство, ведь даже в последние годы она всегда была.

«Другое дело, что «Зенит» был объективно сильнее, но интрига всегда была. Сейчас с возобновлением сезона всё только начинается», - заявил Сёмин в разговоре с «Чемпионатом».

Напомним, что команда с берегов Невы ушла на перерыв, опережая московский «Спартак» на шесть очков. Тройку лидеров замыкает «Ростов», отставая от столичного клуба всего на один балл.