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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин назвал главную интригу второй части РПЛ

12 Февраля 2023 • 20:48 Комментировать

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о главной интриге второй части Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что наиболее интересной для него станет борьба за чемпионство, ведь даже в последние годы она всегда была.

«Другое дело, что «Зенит» был объективно сильнее, но интрига всегда была. Сейчас с возобновлением сезона всё только начинается», - заявил Сёмин в разговоре с «Чемпионатом».

Напомним, что команда с берегов Невы ушла на перерыв, опережая московский «Спартак» на шесть очков. Тройку лидеров замыкает «Ростов», отставая от столичного клуба всего на один балл. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Юрий Сёмин Российская Премьер-Лига РПЛ
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