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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Владимир Пресняков-старший: Когда Дзюба будет выходить на поле, «Локомотив» будет играть вдесятером

12 Февраля 2023 • 20:21 Комментировать

Заслуженный артист России Владимир Пресняков-старший, который является болельщиком «Спартака», высказался о переходе нападающего Артёма Дзюбы в московский «Локомотив».

Пресняков отметил, что удивился, когда услышал, что форвард присоединился к «железнодорожникам», там ему не дадут пихаться руками, как это было в «Зените», а когда Дзюба будет выходить на поле, то, можно сказать, что «Локомотив» будет играть вдесятером.

«Плюс ко всему, как я слышал, локомотивские болельщики, которых я очень уважаю, они не в восторге от этого, а их надо уважать. Болельщики — большая сила», - заявил Пресняков-старший в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Напомним, что 8 февраля, лучший бомбардир в истории чемпионатов России подписал контракт до конца нынешнего сезона. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Владимир Пресняков-Старший
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