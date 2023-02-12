Владимир Пресняков-старший: Когда Дзюба будет выходить на поле, «Локомотив» будет играть вдесятером

Заслуженный артист России Владимир Пресняков-старший, который является болельщиком «Спартака», высказался о переходе нападающего Артёма Дзюбы в московский «Локомотив».

Пресняков отметил, что удивился, когда услышал, что форвард присоединился к «железнодорожникам», там ему не дадут пихаться руками, как это было в «Зените», а когда Дзюба будет выходить на поле, то, можно сказать, что «Локомотив» будет играть вдесятером.

«Плюс ко всему, как я слышал, локомотивские болельщики, которых я очень уважаю, они не в восторге от этого, а их надо уважать. Болельщики — большая сила», - заявил Пресняков-старший в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Напомним, что 8 февраля, лучший бомбардир в истории чемпионатов России подписал контракт до конца нынешнего сезона.