Бывший защитник национальной сборной России Юрий Жирков объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 39 лет.

«Думаю, все могли догадаться уже, что моя профессиональная карьера футболиста завершена. Что планирую делать дальше? Ничего. Наслаждаться жизнью, ха-ха», — заявил Жирков в разговоре с «РБ Спорт».

Последним клубом Жиркова были подмосковные «Химки», с которыми он прекратил сотрудничество в июле прошлого года.

Юрий Валентинович также выступал за «Челси», «Зенит», «Анжи» и столичный ЦСКА, с которым стал обладателем Кубка УЕФА сезона-2004/05.

За национальную сборную России Жирков провел более ста матчей, а в 2008 году выиграл бронзовую медаль чемпионата Европы.