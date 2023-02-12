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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Олусегун объяснил, почему ему не нравятся русские девушки

12 Февраля 2023 • 19:58 Комментировать

Форвард Олакунле Олусегун из «Краснодара» высказался о своей жизни в России. По словам нигерийца, ему не нравится русская кухня, поэтому он сам готовит себе африканские блюда. Кроме того, Олусегуну в России не хватает юмора. По словам футболиста, русские обычно принимают всё всерьёз, в отличие от африканцев, которые постоянно на юморе.

Не нравятся Олусегуну и русские девушки.

«Русские девушки мне тоже не нравятся, ахах! Лучше из Нигерии. С ними мне гораздо проще - из-за языка», - сказал Олусегун, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Олакунле Олусегун перебрался в «Краснодар» летом прошлого года. С тех пор он провёл за «быков» 15 матчей, в которых записал на свой счёт пять забитых мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Олакунле Олусегун
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