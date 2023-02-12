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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший вратарь ЦСКА Гончаров признался, что симпатизирует игре Сафонова

12 Февраля 2023 • 19:48 Комментировать

В прошлом голкипер московского ЦСКА Дмитрий Гончаров поделился своим мнением насчёт вратаря «Краснодара» Матвее Сафонове, рассказав о некоторой нестабильности 23-летнего россиянина.

«Мне нравится Сафонов. Да, молодости свойственна нестабильность. Поэтому иногда бывают и ошибки. Да, плохо, когда они идут два‑три раза подряд. Может быть, со стороны тренера в такие моменты и лучше вмешаться», — цитирует слова Гончарова «Матч ТВ».

Также экс-вратарь отметил, что Матвей способен продолжать быть первым номером национальной команды.

На счету Сафонова 17 матчей за краснодарскую команду в нынешней кампании чемпионата России. Голкипер пропустил 29 голов, но при этом пять раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Дмитрий Гончаров Матвей Сафонов
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