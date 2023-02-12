Агент Шпилёвский: «Хотел бы от всей души пожелать Кержакову хорошего старта в «Кармиотиссе»

Агент Николай Шпилёвский высказал своё мнение насчёт прихода Александра Кержакова на пост главного тренера «Кармиотисса».

«Хотел бы от всей души пожелать Александру хорошего старта. Это однозначно шаг вперёд для него. Понятно, что от Кержакова большие ожидания, будем за него переживать, хотя в этом году им сложно будет зайти в шестёрку», — считает Шпилёвский, слова которого передаёт «РБ Спорт».

Николай также отметил, что Александр является легендой российского футбола, имеющий свой тренерский стиль.

Напомним, что на данный момент кипрский клуб идёт на десятом месте в чемпионате Кипра, набрав лишь 26 очков после 23 туров.