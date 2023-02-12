Гацкан: «Не могу сказать, что место «Ростова» в турнирной таблице не по делу»

Александр Гацкан, ныне занимающийся тренировочным процессом в академии «Ростова», рассказал, как он оценивает осеннюю часть чемпионата России для ростовской команды.

«Не могу сказать, что место «Ростова» не по делу. Всё по делу. Главное сейчас — хорошо доработать сборы, а затем хорошо начать вторую часть сезона с победы», — цитирует речь Гацкана «Чемпионат».

Напоминаем, что по итогам 17 первых туров нынешней кампании Российской премьер-лиги «Ростов» занимает третье место, набрав 35 очков.

Лидирующий в турнирной таблице «Зенит» опережает ростовскую команду на 7 баллов.