Экс-игрок «Зенита» Горшков надеется, что в борьбе за чемпионство в РПЛ появится интрига

Александр Горшков, являющийся бывшим игроком петербургского «Зенита», дал свой прогноз на вторую часть сезона в Российской премьер-лиге.

«Я думаю, что команды РПЛ попытаются навязать конкуренцию «Зениту». Не хотелось бы думать, что не будет никакой интриги. «Спартак» сейчас хорошо готов к возобновлению сезона. Есть тот же ЦСКА. Надеюсь, интрига в чемпионате появится», — передаёт слова Горшкова «РБ Спорт».

На данный момент в чемпионате лидирует «Зенит», в активе которого 42 очка. На втором месте в турнирной таблице расположился московский «Спартак» — 36 баллов.

«Ростов» Валерия Карпина идёт на третьем месте, отстав от «красно-белых» на одно очко.