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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Зенита» Горшков надеется, что в борьбе за чемпионство в РПЛ появится интрига

12 Февраля 2023 • 18:33 Комментировать

Александр Горшков, являющийся бывшим игроком петербургского «Зенита», дал свой прогноз на вторую часть сезона в Российской премьер-лиге.

«Я думаю, что команды РПЛ попытаются навязать конкуренцию «Зениту». Не хотелось бы думать, что не будет никакой интриги. «Спартак» сейчас хорошо готов к возобновлению сезона. Есть тот же ЦСКА. Надеюсь, интрига в чемпионате появится», — передаёт слова Горшкова «РБ Спорт».

На данный момент в чемпионате лидирует «Зенит», в активе которого 42 очка. На втором месте в турнирной таблице расположился московский «Спартак» — 36 баллов.

«Ростов» Валерия Карпина идёт на третьем месте, отстав от «красно-белых» на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Ростов Александр Горшков
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