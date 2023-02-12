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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Локомотив» обыграл «Урал», Дзюба не забивал

12 Февраля 2023 • 18:33 Комментировать

В воскресенье «Локомотив»» проводил товарищеский матч против «Урала» в рамках подготовки ко второй части сезона. Артём Дзюба и Игорь Смольников дебютировали за «железнодорожников» - они провели на поле весь первый тайм. На перерыв команды ушли при счёте 1:0 в пользу «Урала». Голом отметился Эрик Бикфалви.

После перерыва «Локомотив» был более эффективным в атаке. В средине второго тайма гол забил Максим Ненахов, а чуть позже отличился Сергей Пиняев. Итог – 2:1 в пользу команды Михаила Галактионова.

Сезон Российской премьер-лиги возобновится в начале марта. А вот ближайшие кубковые игры пройдут в России уже в феврале.

Протокол игры  
Локомотив Москва2:1Урал
  Бикфалви Эрик 16' (0:1)
Ненахов Максим (1:1) 65'  
Пиняев Сергей (2:1) 74'  
Лантратов ИльяСмольников ИгорьКузьмичёв ИванКонти ХерманТикнизян НаирБаринов ДмитрийМиранчук АнтонЩетинин МихаилДзюба АртёмГлушенков МаксимКамано Франсуа
Запасные: Ненахов МаксимПиняев СергейПогостнов ЕгорКуликов ДаниилМарадишвили КонстантинРаков ВадимИгнатьев ИванМагкеев СтаниславЖивоглядов ДмитрийХудяков ДаниилМитай Марио
Баклов ОлегБевеев МингиянЭмерсон РамосФилипенко ЕгорКулаков ДенисБикфалви ЭрикМишкич ДаниэльРанджелович ЛазарСунгатулин ФанильЮшин АлександрТатаринов Евгений
Запасные: Мосин ЕгорБыковский ИльяПодберёзкин ВячеславВлут РайЧебыкин АнтонДружинин ИгорьАлексеев Никита IIКаштанов АлексейМамин АртёмЖелезнов ЮрийЕгорычев Андрей
12 февраля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Игорь Смольников
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