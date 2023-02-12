​«Локомотив» обыграл «Урал», Дзюба не забивал

В воскресенье «Локомотив»» проводил товарищеский матч против «Урала» в рамках подготовки ко второй части сезона. Артём Дзюба и Игорь Смольников дебютировали за «железнодорожников» - они провели на поле весь первый тайм. На перерыв команды ушли при счёте 1:0 в пользу «Урала». Голом отметился Эрик Бикфалви.
После перерыва «Локомотив» был более эффективным в атаке. В средине второго тайма гол забил Максим Ненахов, а чуть позже отличился Сергей Пиняев. Итог – 2:1 в пользу команды Михаила Галактионова.
Сезон Российской премьер-лиги возобновится в начале марта. А вот ближайшие кубковые игры пройдут в России уже в феврале.
Протокол игры
|Бикфалви Эрик 16' (0:1)
|Ненахов Максим (1:1) 65'
|Пиняев Сергей (2:1) 74'
Лантратов Илья•Смольников Игорь•Кузьмичёв Иван•Конти Херман•Тикнизян Наир•Баринов Дмитрий•Миранчук Антон•Щетинин Михаил•Дзюба Артём•Глушенков Максим•Камано Франсуа
Баклов Олег•Бевеев Мингиян•Эмерсон Рамос•Филипенко Егор•Кулаков Денис•Бикфалви Эрик•Мишкич Даниэль•Ранджелович Лазар•Сунгатулин Фаниль•Юшин Александр•Татаринов Евгений
12 февраля.
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