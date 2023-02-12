​«Локомотив» обыграл «Урал», Дзюба не забивал

В воскресенье «Локомотив»» проводил товарищеский матч против «Урала» в рамках подготовки ко второй части сезона. Артём Дзюба и Игорь Смольников дебютировали за «железнодорожников» - они провели на поле весь первый тайм. На перерыв команды ушли при счёте 1:0 в пользу «Урала». Голом отметился Эрик Бикфалви.

После перерыва «Локомотив» был более эффективным в атаке. В средине второго тайма гол забил Максим Ненахов, а чуть позже отличился Сергей Пиняев. Итог – 2:1 в пользу команды Михаила Галактионова.

Сезон Российской премьер-лиги возобновится в начале марта. А вот ближайшие кубковые игры пройдут в России уже в феврале.