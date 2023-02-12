Экс-вратарь ЦСКА Гончаров признал Акинфеева лучшим голкипером России

Бывший вратарь московского ЦСКА Дмитрий Гончаров рассказал, что считает Игоря Акинфеева лучшим голкипером в России, поведав о сильных сторонах 36-летнего россиянина.

«Я думаю, что Акинфеев всё ещё лучший вратарь России. Если вспоминать раннего Акинфеева, то он за каждой передачей бегал, и на выходах чаще играл, чаще перехваты вне штрафной ногами делал… Сейчас же этого нет, но предугадывание момента и прочих вещей, которые сразу в глаза не бросаются — на высшем уровне», — цитирует слова Гончарова «Матч ТВ».

В нынешней кампании в рамках Российской премьер-лиги за 17 матчей осенней части чемпионата Акинфеев пропустил 18 мячей. В пяти встречах россиянин оставил свои ворота в неприкосновенности.

На данный момент «армейцы» набрали 29 очков, что позволяет клубу занимать пятое место в турнирной таблице.