Гацкан: «Если позовут снова на Кубок легенд, то обязательно ещё раз приеду»

- Нам не хватило гола в финале. Мы спорили с судьей, но так всегда... Мы не сыграны, вышли с чистого листа. Но ребята все играли, поэтому другу друга знают.
Это первый турнир для меня. Если позовут, то обязательно ещё раз приеду. Мне это интересно, поиграть с такими футболистами приятно.
- Как вы поддерживаете форму?
- Я тренируюсь в академии «Ростова». Учу ребят играть в футбол, там и поддерживаю форму, - заявил Гацкан.
Напомним, что в финальном матче российские ветераны переиграли команду Легенд СНГ со счетом 6:4.
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