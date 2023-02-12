Гацкан: «Если позовут снова на Кубок легенд, то обязательно ещё раз приеду»

Экс-полузащитник «Ростова» Александр Гацкан дал комментарий после финального матча Кубка легенд. Его слова приводит корреспондент сетевого изданияНиколай Алексеев.

- Нам не хватило гола в финале. Мы спорили с судьей, но так всегда... Мы не сыграны, вышли с чистого листа. Но ребята все играли, поэтому другу друга знают.

Это первый турнир для меня. Если позовут, то обязательно ещё раз приеду. Мне это интересно, поиграть с такими футболистами приятно.

- Как вы поддерживаете форму?

- Я тренируюсь в академии «Ростова». Учу ребят играть в футбол, там и поддерживаю форму, - заявил Гацкан.

Напомним, что в финальном матче российские ветераны переиграли команду Легенд СНГ со счетом 6:4.