Экс-голкипер ЦСКА Гончаров: «Федотов известен тем, что в сложных ситуациях способен настроить игру команды»

Экс-игрок московского ЦСКА Дмитрий Гончаров оценил тренерскую деятельность наставника армейского клуба Владимира Федотова.

«Внушает ли работа Федотова оптимизм? Да. На данный момент я не вижу альтернативы, кого можно взять вместо него. Тем более он известен как раз тем, что в сложных ситуациях способен настроить игру команды», — приводит слова Гончарова «Матч ТВ».

Также экс-голкипер признался, что верит в то, что московская команда способна побороться за чемпионство в этом сезоне.

На данный момент «армейцы» с 29 очками занимают пятую строчку в турнирной таблице РПЛ по итогам 17 туров.

Напомним, что лидирует в чемпионате петербургский «Зенит», в активе которого 42 балла.