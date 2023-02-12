Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Малуда: «У Захаряна не должно быть препятствий для перехода в «Челси» из-за национальности»

12 Февраля 2023 • 17:45 Комментировать

Бывший игрок «Челси» Флоран Малуда дал комментарий по поводу возможного трансфера Арсена Захаряна в лондонский клуб.

Об интересе «Челси» к Арсену Захаряну пресса писала ещё в конце лета прошлого года. Тогда сообщалось, что сделка не может быть совершена из-за проблем с переводом средств «Динамо» в условиях введённых санкций.

«Давайте посмотрим. Как раз миссия футбола - объединять людей. Если Захарян хороший футболист, у него не должно быть препятствий для перехода из-за его национальности. Посмотрим», - высказался Малуда, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Малуда выразил надежду на то, что у Захаряна будет возможность проявить себя в топ-дивизионе Англии.

Арсен Захарян является воспитанником «Динамо». Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 19-летнего полузащитника в 15 миллионов евро.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Флоран Малуда Арсен Захарян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Февраля
18:47 · Россия. Премьер-лига
Гацкан: «Не могу сказать, что место «Ростова» в турнирной таблице не по делу»
18:33 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Зенита» Горшков надеется, что в борьбе за чемпионство в РПЛ появится интрига
18:33 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» обыграл «Урал», Дзюба не забивал
18:26 · Кубок России
​В «Волге» рассказали, когда РФС примет решение по стадиону для матча с «Зенитом»
18:23 · Россия. Премьер-лига
Экс-вратарь ЦСКА Гончаров признал Акинфеева лучшим голкипером России
18:14 · Россия. Премьер-лига
Гацкан: «Если позовут снова на Кубок легенд, то обязательно ещё раз приеду»
17:56 · Россия. Премьер-лига
Экс-голкипер ЦСКА Гончаров: «Федотов известен тем, что в сложных ситуациях способен настроить игру команды»
17:45 · Россия. Премьер-лига
​Малуда: «У Захаряна не должно быть препятствий для перехода в «Челси» из-за национальности»
17:43 · Россия. Премьер-лига
Малуда — о Жиркове: «Приятно встретить старого друга, помню, как мы играли вместе в «Челси»
17:34 · Россия. Премьер-лига
Бышовец – о Бальде: «У Соболева появился серьёзный конкурент»
17:32 · Россия. Премьер-лига
Бышовец оценил победу «Спартака» на Зимнем кубке РПЛ
17:32 · Россия. Премьер-лига
Эбуэ: «Аршавин — великий игрок, я был рад делить с ним поле»
17:30 · Россия. Первая лига
«Рубин» хочет возродить вторую команду
17:20 · Россия. Премьер-лига
Леандро Фернандес: «Помню Смолова и Кокорина детьми, но я уже тогда понимал, что они очень перспективные ребята»
16:42 · Россия. Премьер-лига
Леандро Фернандес надеется, что Захарян перейдёт в «Челси»
Все новости
Рекомендуем