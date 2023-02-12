​Малуда: «У Захаряна не должно быть препятствий для перехода в «Челси» из-за национальности»

Бывший игрок «Челси» Флоран Малуда дал комментарий по поводу возможного трансфера Арсена Захаряна в лондонский клуб.

Об интересе «Челси» к Арсену Захаряну пресса писала ещё в конце лета прошлого года. Тогда сообщалось, что сделка не может быть совершена из-за проблем с переводом средств «Динамо» в условиях введённых санкций.

«Давайте посмотрим. Как раз миссия футбола - объединять людей. Если Захарян хороший футболист, у него не должно быть препятствий для перехода из-за его национальности. Посмотрим», - высказался Малуда, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Малуда выразил надежду на то, что у Захаряна будет возможность проявить себя в топ-дивизионе Англии.

Арсен Захарян является воспитанником «Динамо». Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 19-летнего полузащитника в 15 миллионов евро.