Малуда — о Жиркове: «Приятно встретить старого друга, помню, как мы играли вместе в «Челси»

Экс-игрок лондонского «Челси» Флоран Малуда поделился своим мнением в адрес бывшего защитника сборной России Юрия Жиркова.

«Юрий очень скромный. Приятно снова встретить старого друга. Помню, когда мы играли вместе в «Челси». Я следил за ним и позднее. Жирков — легенда российского футбола», — передаёт речь Малуды «Спорт-Экспресс».

Малуда также сказал, что не привык принимать участие в турнирах, подобному «Кубку Легенд»-2023, который в эти дни проходит в Москве, но отметил, что ему нравится приезжать в столицу России.

Напомним, что за время выступления в «Челси» Жирков сыграл в 29 матчах с 2009 по 2011 год. Юрий стал чемпионом Англии, победителем Кубка, а также Суперкубка страны.