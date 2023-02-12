Бышовец – о Бальде: «У Соболева появился серьёзный конкурент»

Экс-наставник сборной России Анатолий Бышовец отметил выступление сенегальского нападающего Кейта Бальде на Зимнем кубке РПЛ.

«Мне очень понравился Бальде: видно, что он находится в отличной форме. В нападении у Соболева появился серьезный конкурент, и команде это пойдет только на пользу», - приводит слова тренера Betonmobile.ru.

Напомним, что «Спартак» стал триумфатором товарищеского турнира, одержав победы над «Ростовом», «Краснодаром» и «Сочи».

По итогам 17 туров чемпионата России «народная команда» располагается на второй строчке в турнирной таблице.