Бышовец оценил победу «Спартака» на Зимнем кубке РПЛ

Известный российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал выступление московского «Спартака» на Зимнем кубке РПЛ.

«Выступление «Спартака» оставило хорошее впечатление и по качеству игры, и по достигнутому результату. Победа москвичей на турнире получилась заслуженной, их класс сказался», - приводит слова специалиста Betonmobile.ru.

Подопечные Гильермо Абаскаля отпраздновали победы над «Ростовом», «Краснодаром» и «Сочи». Товарищеский турнир состоялся в ОАЭ.

В Российской премьер-лиге «красно-белые» с 36 очками занимают второе место после 17 туров. Москвичи отстают от лидирующего «Зенита» на шесть пунктов.