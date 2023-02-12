Экс-игрок лондонского «Арсенала» Эммануэль Эбуэ поделился своими воспоминаниями от игры в одной команде с нападающим Андреем Аршавиным.

«Андрей — большой игрок, великий. Я играл с ним три года. Отличный парень, я был рад делить с ним поле. Это было отлично, потому что он был очень крут», — передаёт речь Эбуэ «Чемпионат».

Эммануэль назвал Андрея легендой в России, а также добавил, что скучает по россиянину, надеявшись увидеть его на «Кубке Легенд»-2023, который в эти дни проходит в Москве.

Напомним, что Эбуэ играл за лондонский клуб с 2004 по 2011 год. За 132 матча защитник забил 4 гола.