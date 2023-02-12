Леандро Фернандес: «Помню Смолова и Кокорина детьми, но я уже тогда понимал, что они очень перспективные ребята»

Аргентинский футболист Леандро Фернандес, в прошлом выступавший за московское «Динамо», поделился своими воспоминаниями о Фёдоре Смолове и Александре Кокорине.

«Помню Смолова и Кокорина в «Динамо» детьми. Когда я выступал за клуб, они были ещё очень молодыми — только начинали футбольную карьеру. Уже тогда понимал, что они очень перспективные ребята», — цитирует речь Фернандеса «Чемпионат».

На данный момент Смолов снова выступает за «Динамо», забив 7 голов в 15 матчах осенней части Российской премьер-лиги.

Кокорин, в свою очередь, играет на Кипре за местный клуб «Арис». В 14 поединках за кипрскую команду Александр отличился забитым мячом 7 раз.