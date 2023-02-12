Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Леандро Фернандес: «Помню Смолова и Кокорина детьми, но я уже тогда понимал, что они очень перспективные ребята»

12 Февраля 2023 • 17:20 Комментировать

Аргентинский футболист Леандро Фернандес, в прошлом выступавший за московское «Динамо», поделился своими воспоминаниями о Фёдоре Смолове и Александре Кокорине.

«Помню Смолова и Кокорина в «Динамо» детьми. Когда я выступал за клуб, они были ещё очень молодыми — только начинали футбольную карьеру. Уже тогда понимал, что они очень перспективные ребята», — цитирует речь Фернандеса «Чемпионат».

На данный момент Смолов снова выступает за «Динамо», забив 7 голов в 15 матчах осенней части Российской премьер-лиги.

Кокорин, в свою очередь, играет на Кипре за местный клуб «Арис». В 14 поединках за кипрскую команду Александр отличился забитым мячом 7 раз.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арис Динамо Москва Александр Кокорин Фёдор Смолов Леандро Фернандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Февраля
17:34 · Россия. Премьер-лига
Бышовец – о Бальде: «У Соболева появился серьёзный конкурент»
17:32 · Россия. Премьер-лига
Бышовец оценил победу «Спартака» на Зимнем кубке РПЛ
17:32 · Россия. Премьер-лига
Эбуэ: «Аршавин — великий игрок, я был рад делить с ним поле»
17:30 · Россия. Первая лига
«Рубин» хочет возродить вторую команду
17:20 · Россия. Премьер-лига
Леандро Фернандес: «Помню Смолова и Кокорина детьми, но я уже тогда понимал, что они очень перспективные ребята»
16:42 · Россия. Премьер-лига
Леандро Фернандес надеется, что Захарян перейдёт в «Челси»
16:35 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» сообщили, когда может быть продлён контракт с Личкой
16:33 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА имеет право выкупить Мойзеса за 2,5 млн долларов – источник 1
16:27 · Россия. Премьер-лига
Гацкан считает, что интрига в РПЛ сохраняется
16:26 · Россия. Премьер-лига
​Йоканович рассказал о состоянии Грулёва и Норманна
16:18 · Россия. Премьер-лига
​Украинец Воронин приехал на сбор «Динамо»
16:13 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба и Смольников – в основе «Локомотива» на матч с «Уралом»
15:58 · Россия. Премьер-лига
Майкон рассказал о своих главных воспоминаниях о России
15:45 · Россия. Премьер-лига
Капелло считает, что Александр Кержаков может добиться успеха в Европе
15:37 · Россия. Премьер-лига
Промес — не лидер «Спартака», считает Гаврилов
Все новости
Рекомендуем