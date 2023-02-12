​ЦСКА имеет право выкупить Мойзеса за 2,5 млн долларов – источник

ЦСКА может выкупить у бразильского «Интернасьоналя» Мойзеса. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», для выкупа защитника московским «армейцам» не нужно будет вести переговоры. В договоре между клубами прописана опция возможного выкупа Мойзеса за 2,5 миллиона долларов. Если ЦСКА активирует эту опцию, то бразилец подпишет контракт на три с половиной года. Условия уже согласованы.

27-летний Мойзес провёл за московский ЦСКА 18 официальных матчей. Голами бразильский защитник не отмечался.

Добавим, что ЦСКА после первой части сезона занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.