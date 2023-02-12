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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гацкан считает, что интрига в РПЛ сохраняется

12 Февраля 2023 • 16:27 Комментировать

Бывший игрок «Ростова» Александр Гацкан поделился мнением о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.

«Я думаю, что осталось слишком много туров, чтобы говорить, что интрига мертва. Интрига должна быть – это же футбол. Этот тот вид спорта, в котором интрига всегда есть», — цитирует Гацкана «Спорт День за Днем».

После 17 туров лидером чемпионата России является «Зенит», набрав 42 очка. На второй строчке расположился «Спартак», имея в своей копилке 36 очков, а замыкает тройку «Ростов», у которого на счету 35 набранных баллов.

Возобновление РПЛ после зимней паузы состоится в начале марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Гацкан
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