​Йоканович рассказал о состоянии Грулёва и Норманна

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович высказался о состоянии двух футболистов команды. Речь идёт о полузащитнике Матиасе Норманне и нападающем Вячеславе Грулёве. Последний захромал после замены в воскресном товарищеском матче.

«Он [Грулёв] получил небольшой удар, но ничего серьёзного. Мы изначально планировали, что Грулёв, Норманн и Лаксальт проведут на поле 60 минут, и они их отыграли», - высказался Йоканович, чьи слова приводятся на официальном сайте «Динамо».

«Сегодня мы дали ему [Норманну] почувствовать игровой ритм, и Норманн проделал довольно приличную работу. Но он много времени был без соревновательной практики, и сейчас ему нужно набирать игровые кондиции», - отметил рулевой московской команды.

Первый официальный матч в 2023 году «Динамо» проведёт уже 23 февраля – против «Крыльев Советов» в рамках Фонбет Кубка России.

Добавим, что «Динамо» после первой части чемпионата России располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице.