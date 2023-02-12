​Украинец Воронин приехал на сбор «Динамо»

В расположение «Динамо» на сборах в Турции приехал украинец Андрей Воронин. Он получил соответствующее приглашение от тренерского штаба «бело-голубых», о чём рассказывает телеграм-канал «ЭкСпорт Клипина».

Ранее Андрей Воронин входил в тренерский штаб «Динамо». Украинец принял решение об уходе из московского клуба почти год назад. С тех пор Воронин не имеет работы.

В своё время Андрей Воронин выступал за «Динамо» как футболист. Он провёл за команду 87 матчей, в которых забил 24 гола.

Добавим, что «Динамо» после первой части сезона занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.