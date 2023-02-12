​Дзюба и Смольников – в основе «Локомотива» на матч с «Уралом»

«Локомотив» продолжает готовиться ко второй части сезона 2022/2023. В воскресенье команда Михаила Галактионова проведёт товарищеский матч против «Урала». «Железнодорожники» объявили состав на первый тайм. В нём оказались опытные Артём Дзюба и Игорь Смольников, которые подписали контракты с клубом на неделе.

Полностью состав «Локомотива» на первый тайм выглядит так: Лантратов, Тикнизян, Кузьмичёв, Конти, Смольников, Баринов, Щетинин, Миранчук, Камано, Глушенков, Дзюба.

Следить за матчем между «Локомотивом» и «Уралом» можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.