Майкон рассказал о своих главных воспоминаниях о России

Бывший футболист миланского «Интера» Майкон рассказал о том, какие воспоминания у него остались о России. Давая комментарий, бразилец выделил два таких воспоминания.

«Первое было, когда я приехал в качестве игрока бразильской сборной, и мы играли в минус 26 градусов. А второе воспоминание появилось, когда я приехал играть в Казань против «Рубина». Это было для меня очень важным воспоминанием», - высказался Майкон, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Помимо «Интера» в Европе Майкон также поиграл за «Монако», «Рому» и «Манчестер Сити». За плечами 41-летнего бразильца 76 матчей за свою национальную сборную. В них Майкон отметился семью результативными ударами.