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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Майкон рассказал о своих главных воспоминаниях о России

12 Февраля 2023 • 15:58 Комментировать

Бывший футболист миланского «Интера» Майкон рассказал о том, какие воспоминания у него остались о России. Давая комментарий, бразилец выделил два таких воспоминания.

«Первое было, когда я приехал в качестве игрока бразильской сборной, и мы играли в минус 26 градусов. А второе воспоминание появилось, когда я приехал играть в Казань против «Рубина». Это было для меня очень важным воспоминанием», - высказался Майкон, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Помимо «Интера» в Европе Майкон также поиграл за «Монако», «Рому» и «Манчестер Сити». За плечами 41-летнего бразильца 76 матчей за свою национальную сборную. В них Майкон отметился семью результативными ударами.

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