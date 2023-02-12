Капелло считает, что Александр Кержаков может добиться успеха в Европе

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о перспективах Александра Кержакова в Европе. Напомним, ранее 40-летний специалист возглавил кипрскую «Кармиотиссу».

«Кержаков как тренер может добиться успеха в европейском футболе. У него хорошие лидерские качества. Кипр — удачный вариант для старта европейской тренерской карьеры. Верю, что у Александра все получится», — приводит слова Капелло «РБ Спорт».

Кержаков подписал трудовое соглашение с кипрским клубом на полтора года. На данный момент «Кармиотисса» занимает десятое место в турнирной таблице национального первенства, набрав 26 очков за 23 тура.