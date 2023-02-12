Промес — не лидер «Спартака», считает Гаврилов

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов высказал мнение о том, кто на данный момент является лидером «красно-белых».

«В «Спартаке» нет конструктора атак. Многие называют лидером «Спартака» Промеса. Но он не лидер. Он не руководит партнерами, не руководит игрой. Так на него посмотришь - играет больше на себя, сам любуется своей игрой», — цитирует Гаврилова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 31-летний Промес принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 17 мячей и записал на свой счет семь результативных передач.

«Спартак» занимает второе место в чемпионате России, сумев набрать 36 очков за 17 туров. Отставание от лидирующего «Зенита» — шесть баллов.