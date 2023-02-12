Абидаль — о Пиняеве и Захаряне: «Эти ребята своим примером показывают, что в России есть много хороших игроков»

Бывший скаут «Барселоны» Эрик Абидаль высказался о нападающем «Локомотива» Сергее Пиняеве и хавбеке «Динамо» Арсене Захаряне.

«Конечно, я слышал о Пиняеве и Захаряне. Каждый раз мы слышим что-то новое о разных футбольных талантах. Эти ребята своим примером показывают, что в России есть много хороших игроков», — приводит слова Абидаля Sport24.

По мнению специалиста, если Захарян и Пиняев будут сосредоточены на работе и на своем будущем, то тогда их можно будет увидеть в большом клубе.

Напомним, текущей зимой Пиняев перебрался в «Локомотив» из «Крыльев Советов», а в услугах Захаряна был заинтересован «Челси», но трансфер не состоялся.