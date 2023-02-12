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Экс-игрок тульского «Арсенала» Расич: «Дзюба большой мастер, его опыт очень поможет «Локомотиву» эксклюзив

12 Февраля 2023 • 14:38 Комментировать (1)

Бывший нападающий тульского «Арсенала» Федерико Расич в эксклюзивной беседе с сетевым изданием «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал переход форварда Артёма Дзюбы в «Локомотив».

«Видел в новостях, что Артём Дзюба стал игроком «Локомотива». Хорошо помню его по Туле, у нас схожие габариты, ха-ха, таких нападающих в России не так много. Уверен, что его опыт очень поможет команде. Артём большой мастер и очень большой профессионал своего дела. Это было заметно тогда, а сейчас, с возрастом, я думаю, что его профессионализм только вырос. «Локомотив» внизу таблицы? Не страшно, для Дзюбы и в этом есть мотивация», — сказал Расич.

Ранее стало известно, что 34-летний форвард подписал трудовое соглашение с «железнодорожниками» до конца текущего сезона.

После 17 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Федерико Расич
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320wi
12 Февраля 2023 в 16:03
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