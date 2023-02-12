Мендес: «Цель — стать чемпионом с ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес рассказал о своей новой цели после посещения Парижа.

«Тату с Эйфелевой башней у меня появилось до отпуска в Париже, потому что всегда мечтал посетить столицу Франции. В декабре, наконец, удалось. Теперь на повестке дня другая цель — стать чемпионом с ЦСКА», — приводит слова Мендеса «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 22-летний чилиец принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых получил одну желтую карточку.

После 17 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 29 очков. Лидером чемпионата является «Зенит», у которого на счету 42 балла.