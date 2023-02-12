Мендес сравнил чемпионат Чили с РПЛ

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес ответил на вопрос, сильнее ли чемпионат Чили, чем РПЛ.

«Сложно сравнивать настолько непохожие турниры. Физически Российская премьер‑лига намного сильнее, 100%. Отобрали мяч и сразу вперед. В Чили больше розыгрышей, прежде чем дойти до ворот соперника, это ключевое отличие», — приводит слова Мендеса «Матч ТВ».

Футболист отметил, что еще одно отличие заключается в финансовой составляющей, у РПЛ сильное превосходство, кроме этого, здесь больше возможностей для развития.

Напомним, 23-летний чилиец перебрался в ЦСКА летом прошлого года. В текущем сезоне Мендес принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров и получил одну желтую карточку.