​Глушаков назвал главную цель «Пари НН»

Несколько дней назад полузащитник Денис Глушаков присоединился к «Пари НН», подписав контракт на остаток сезона с возможностью продления. 36-летний футболист дал комментарий по поводу задач его новой команды.

«Понятно, что самое важное - остаться в РПЛ, но я об этом даже не думаю. Сказал, какие могут быть сомнения? Нужно спокойнее к этому относиться, раскрепостить ребят. Сядем, поговорим в бане, и всё будет нормально», - высказался Глушаков, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

После первой части чемпионата России «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице. Зону переходных игр нижегородцы опережают на шесть зачётных баллов.

Сезон Российской премьер-лиги возобновится уже через три недели.