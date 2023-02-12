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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушаков рассказал, что у него был вариант в Турции

12 Февраля 2023 • 14:10 Комментировать

Полузащитник Денис Глушаков рассказал, что в зимнее трансферное окно он мог перебраться в один из турецких клубов.

Напомним, что на неделе 36-летний Глушаков подписал контракт с «Пари НН» - до конца сезона с опцией продления.

«Уже на флажке были какие‑то разговоры по Турции, но утром проснулись и узнали, что произошло такое горе [серия сильных землетрясений], такая беда, всё там закрылось, так что, были только разговоры и слухи», - высказался Глушаков для «Матч ТВ».

Дебютировать за «Пари НН» на официальном уровне Денис Глушаков может 27 февраля. В этот день нижегородцы будут играть против питерской «Звезды» в рамках Фонбет Кубка России.

В турнирной таблице РПЛ «Пари НН» сейчас занимает 12-е место.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Глушаков Пари НН
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