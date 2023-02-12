Канчельскис рассказал, при каком условии «Спартак» станет чемпионом

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.

«Если говорить честно, у команды Абаскаля нет шансов на титул. «Спартак» станет чемпионом, только если с «Зенита» снимут десять очков за какие-нибудь махинации, как с «Ювентуса», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что нужно отдать должное «Спартаку», ведь отрыв от «Зенита» не такой большой, но пока бразильцы не покинут «сине-бело-голубых», другим командам ловить нечего.

После 17 туров санкт-петербургский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая «Спартак», который идет на второй строчке, на шесть очков.