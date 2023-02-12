Обухов признался, что хотел бы видеть Дзюбу в «Оренбурге»

Форвард «Оренбурга» Владимир Обухов высказался о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«По моему мнению, это игрок высочайшего уровня, один из лучших в России. Но тут вопрос в том, что он может подойти одному тренеру под его игровую схему и не подойти другому. Я бы хотел видеть такого игрока в команде. Он очень сильный ментально», — цитирует Обухова «РБ Спорт».

Напомним, ранее 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца июня 2023 года. В текущем сезоне нападающий сыграл в пяти матчах за свой предыдущий клуб «Адана Демирспор» и отметился одним забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.