Синама-Понголь: «Дзюба - один из самых важных игроков в истории России»

Французский форвард Флоран Синама-Понголь высказался относительно перехода нападающего Артёма Дзюбы в московский «Локомотив».

«Локомотив» для него будет хорошим вызовом! Уверен, что у него все получится, ведь он большой профессионал. Дзюба точно один из самых важных игроков в истории России», - передает слова француза издание «Спорт-экспресс».

34-летний нападающий присоединился к «железнодорожникам» несколько дней назад, заключив краткосрочный трудовой договор до лета текущего года.

Первую половину сезона Дзюба провел за «Адана Демирспор». Форвард сыграл пять матчей и забил один гол.