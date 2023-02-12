Мостовой верит, что «Спартак» будет бороться за чемпионство с «Зенитом»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге во второй половине сезона.

«Шесть очков — это не много. Если бы было девять, то никакой интриги. Но сейчас одна осечка «Зенита» — уже запара. Пока у «Спартака» все неплохо. Верю, что эта интрига будет», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

«Зенит» ушел на зимнюю паузу лидером в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 42 набранных очка после 17 туров. «Спартак» идет на второй строчке, набрав 36 баллов. Замыкает лидирующую тройку «Ростов», у которого на счету 35 очков.