Агент назвал срок контракта Сулейманова с «Пари НН»

Футбольный агент Вадим Шпинев, который представляет интересы форварда «Пари НН», Тимура Сулейманова, высказался касательно будущего своего клиента.

«У Тимура контракт до лета 2024 года. Мы встречались с руководством клуба. Говорили о делах, которые касаются игрока. В целом все положительно, все будет хорошо для клуба и футболиста», - передает слова агента издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что Тимур является воспитанником академии столичного «Локомотива». В составе команды из Нижнего Новгорода форвард провел 87 поединков, в которых отметился 19 забитыми мячами и восемью голевыми передачами.