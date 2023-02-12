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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент назвал срок контракта Сулейманова с «Пари НН»

12 Февраля 2023 • 13:15 Комментировать

Футбольный агент Вадим Шпинев, который представляет интересы форварда «Пари НН», Тимура Сулейманова, высказался касательно будущего своего клиента.

«У Тимура контракт до лета 2024 года. Мы встречались с руководством клуба. Говорили о делах, которые касаются игрока. В целом все положительно, все будет хорошо для клуба и футболиста», - передает слова агента издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что Тимур является воспитанником академии столичного «Локомотива». В составе команды из Нижнего Новгорода форвард провел 87 поединков, в которых отметился 19 забитыми мячами и восемью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Вадим Шпинёв Тимур Сулейманов Пари НН
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