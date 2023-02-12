«Торпедо» и «Крылья Советов» не смогли подписать игрока «Дженоа» Портанова

Агент Маттео Матерацци, представляющий интересы полузащитника «Дженоа» Маноло Портанова, высказался о возможном переходе игрока в «Торпедо» или «Крылья Советов».

«Да, мы разговаривали с руководителями «Крыльев» и «Торпедо», но все сорвалось, мы не пришли к общему знаменателю. Возможно, Портанова еще сможет оказаться в России до конца трансферного окна. Но пока к нам никто больше не обращался», — приводит слова Матерацци «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 22-летний хавбек сыграл в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал в свой актив две результативные передачи.