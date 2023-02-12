Гаврилов высказался о возможном продлении контракта Абаскаля со «Спартаком»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на возможное продление контракта Гильермо Абаскаля с «красно-белыми».

«Вопрос о продлении контракта с Абаскалем надо задавать руководству «Спартака». Если у Абаскаля будет результат, тогда его работу можно оценивать хорошо. Если не будет результата, значит надо его менять», — приводит слова Гаврилова «РБ Спорт».

Напомним, 33-летний испанец возглавил «Спартак» летом прошлого года. На данный момент столичный клуб занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 36 очков за 17 туров. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть баллов.