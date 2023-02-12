Глушаков заявил, что будет играть в футбол, пока есть силы

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков высказался о возможном завершении карьеры.

«Я всегда любил футбол и ради футбола играл. Понятно, что возраст, еще что‑то, но я еще не наигрался и хочу играть в футбол. Надо играть, пока есть силы. Закончить всегда можно, а вот вернуться нет», — цитирует Глушакова «Матч ТВ».

Напомним, 36-летний хавбек недавно подписал контракт с нижегородским клубом до конца лета 2023 года. В текущем сезоне Глушаков принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал в свой актив одну голевую передачу.

После 17 туров «Пари НН» идет на 12-й строчке в РПЛ, набрав 19 очков.