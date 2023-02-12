Бакаев: Игра с «Уралом»? Главное, что там нет Адамова, тяжелее бы пришлось

Нападающий «Зенита» Зелимхан Бакаев высказался в преддверии товарищеского матча против «Урала».

«Арсен Адамов подсказывает, как против них действовать, но там в любом случае уже новый тренер. Самое главное, что и Арсена там нет — был бы он, тяжелее бы пришлось. Хорошо, что теперь он с нами (улыбается)», — цитирует Бакаева официальный сайт санкт-петербургского клуба.

Контрольная игра между «Зенитом» и «Уралом» состоится во вторник, 14 февраля, стартовый свисток запланирован на 16:00 по московскому времени.

Напомним, 23-летний Адамов пополнил состав «сине-бело-голубых» в январе прошлого года, перебравшись из «Урала». В текущем сезоне защитник появился на поле семь раз и сделал один ассист.