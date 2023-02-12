Комличенко отреагировал на завершение карьеры Мамаева

Центрфорвард «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал решение полузащитника Павла Мамаева завершить игровую карьеру.

«Паша - порядочный парень по нормальным человеческим понятиям. Желаю ему удачи в жизни. Знаю, что он бизнесом занимается, поэтому удачи ему и большого здоровья ребенку», - передает слова нападающего издание «РБ Спорт».

Последним местом работы 34-летнего полузащитника были подмосковные «Химки». Стороны прекратили сотрудничество по завершении нынешнего сезона. Ранее Павел также поиграл за «Ростов», московский ЦСКА, «Краснодар» и «Торпедо».

Вместе с «армейцами» Мамаев становился чемпионом РПЛ, а также обладателем кубка и суперкубка России.