Мостовой отреагировал на сравнение Дзюбы с Роналду

Экс-футболист национальной сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на сравнение Артёма Дзюбы со звездным португальским бомбардиром Криштиану Роналду.

«Дзюбу не надо сравнивать с Роналду, даже несмотря на то, что он взял седьмой номер в «Локомотиве». Нельзя сравнивать с Криштиану даже по российским меркам», - приводит слова эксперта Metaratings.ru.

Напомним, что Дзюба заключил контракт с «железнодорожниками» 8 февраля. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до завершения нынешнего сезона.

После 17 туров «Локомотив» занимает место в зоне переходных матчей РПЛ.