Булыкин назвал две интриги второй части сезона РПЛ

Экс-нападающий национальной сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал о главных интригах второй половины сезона Премьер-лиги.

«Главными интригами станут два момента: может ли кто-то составить конкуренцию «Зениту», и получится ли у «Локо» выбраться из опасной зоны. Хочется верить, что и то, и другое случится», - передает слова эксперта издание «Чемпионат».

По итогам 17 туров чемпионата России петербургский «Зенит» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая ближайшего конкурента на шесть баллов.

Что касается «Локомотива», то «железнодорожники» с 13 баллами находятся на 14-й строчке в турнирной таблице.