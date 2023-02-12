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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кураньи надеется, что «Динамо» закончит сезон на втором месте в РПЛ

12 Февраля 2023 • 12:06 Комментировать

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи ответил на вопрос о перспективах «бело-голубых» на оставшуюся часть сезона в РПЛ.

«Надеюсь, игроки отлично проведут сборы, а «Динамо» закончит чемпионат на втором месте. Но верю и в первое, ха-ха!» — приводит слова Кураньи Sport24.

«Динамо» ушло на зимнюю паузу на четвертом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 29 набранных очков за 17 туров. Выше располагаются «Ростов» (35 очков), «Спартак» (36) и «Зенит» (42).

Возобновление чемпионата запланировано на начало марта. В 18-м туре «бело-голубые» сыграют с «Крыльями Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Кевин Кураньи
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